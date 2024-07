Il retroscena: Chiesa e il Napoli, oggi c’è una sola certezza

Siamo stati i primi, ormai una storia di mesi fa, a parlare del forte gradimento di Antonio Conte nei riguardi di Federico Chiesa. Ma ci siamo fermati lì, non sono mai partite trattative tra Juventus e Napoli. Ci sono stati sondaggi, apprezzamenti, riflessioni e nulla più. Noi nulla escludiamo per il futuro, il mercato cambia ogni minuto, ma oggi il Napoli ha altre priorità. Su Chiesa resiste il forte interesse della Roma: falso che non ci siano state offerte, i due club hanno parlato e la Juve lo libererebbe per 20 milioni più bonus. Non abbiamo conferme sul fatto che la Roma si sia ritirata, possono essere mosse strategiche. Motta parlerà con Chiesa tra circa dieci giorni quando l’esterno in scadenza di contratto si presenterà alla Continassa. E gli dirà che non rientra nei sui piani. A quel punto Chiesa dovrà decidere cosa fare, se aspettare qualcosa dall’estero oppure aprire alla Roma. Non escludiamo che qualcosa si muova ancora prima del suo matrimonio. A patto sempre che Chiesa sciolga le riserve, sapendo che la Juve a prescindere non punterà su di lui.

Foto: Instagram Chiesa