Il retroscena: Chelsea-Willian, nuova offerta rinnovo. E due obiettivi

Willian è in scadenza di contratto con il Chelsea, ha detto che se dipendesse da lui resterebbe fino a 40 anni, ma evidentemente non dipende soltanto da lui. Anche nel derby con l’Arsenal è stato decisivo (sua la giocata per il sorpasso di Abraham), la settimana prossima i Blues faranno una nuova proposta. Forse l’ultima per capire quali sono i margini per il prolungamento. Alla finestra il Barcellona, il brasiliano è apprezzato da Sarri che l’ha avuto nella scorsa stagione a Londra. Con il mercato sbloccato il Chelsea farà qualcosa: piacciono molto due pedine costosissime, Jadon Sancho del Borussia Dortmund fresco di Haaland e Wilfried Zaha del Crystal Palace.

Foto: BT Sport