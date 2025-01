Il retroscena: Chelsea, richiesta di informazioni per Tavares

Nel corso dei dialoghi per Cesare Casadei, obiettivo della Lazio, il Chelsea ha chiesto informazioni per Nuno Tavares. Normale che le performance del terzino sinistro, arrivato in Italia dopo un passato in Premier, abbiano colpito e non poco molti club. Chelsea compreso, i Blues hanno chiesto informazioni prevedibilmente per la prossima estate e per il momento si sono limiti a questo. Tranne proposte irrinunciabili, la Lazio non ha intenzione di cedere Tavares a gennaio.

Foto: Instagram Tavares