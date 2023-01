Il retroscena: Cellino, l’email ad Aglietti dopo un summit fissato per il mercato

Eccolo il Massimo Cellino di sempre, lo stesso che fa o disfa nel giro di cinque minuti. La scelta di portare Aglietti a Brescia non era apparsa il massimo delle soluzioni, ma il numero uno del club ha saputo superarsi anche stavolta. A ridosso della partita di Bolzano ha comunicato al suo allenatore che avrebbe organizzato presto un summit di mercato in modo da individuare un paio di obiettivi giusto per il suo sistema di gioco. Aveva dato appuntamento alle 24 ore successive per entrare nel vivo della questione. Ma entro le 24 ore successive ha fatto preparare la email per comunicare ad Aglietti – dopo due partite – che non sarebbe stato più l’allenatore del Brescia, già stava pensando di richiamare Clotet. Dieci minuti di applausi.

Foto: sito Brescia