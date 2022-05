Il retroscena: Caserta-Benevento, il vertice, la delusione e le decisioni

Il patron Vigorito è profondamente deluso del rendimento del Benevento e della caduta libera in classifica. Ci sono state valutazioni, e magari ci saranno ancora, su Fabio Caserta. È stata valutata l’ipotesi Cosmi, ma per il momento il Benevento ha deciso di non andare avanti. Vedremo se accadrà qualcosa nelle prossime ore, di sicuro la caduta libera non aiuta a pensare con fiducia ai playoff che tra l’altro non saranno affrontati con una griglia favorevole. Il ribaltone può quindi essere rinviato a fine stagione quando anche il ciclo del direttore sportivo Foggia potrebbe essere al capolinea.

Foto: Twitter Benevento