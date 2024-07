Il retroscena: Casadei, sussurri italiani. Ma la Fiorentina avanza per Colpani

Cesare Casadei può lasciare il Chelsea per andare a giocare. Il centrocampista classe 2003 ex Inter non rientra nei piani di Maresca, si cercherà di individuare la soluzione migliore. Già dalla giornata di ieri Casadei è stato accostato alla Fiorentina, ma in base alle informazioni in nostro possesso non ci sono troppi margini e non solo per una questione di formula. Vedremo se le cose cambieranno, ma oggi la Fiorentina ha tanti dubbi. Casadei piaceva alla Lazio la scorsa estate e c’erano stati sondaggi del Napoli. Il suo futuro è da scrivere. Intanto i contatti con il Monza per Colpani, svelati nella giornata di oggi, sono andati bene. La Fiorentina avanza, Colpani è un predestinato a indossare la maglia viola.

Foto: twitter Azzurri