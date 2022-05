Il retroscena: Caputo vice Immobile, è il preferito di Sarri da oltre un mese

Ciccio Caputo e la Lazio: un pista che vi avevamo segnalato, a sorpresa, addirittura 40 giorni fa. Tutto questo perché, alla ricerca di un vice Immobile, per Sarri il prospetto ideale è l’attaccante della Samp. È normale che la Lazio debba avere un vice Immobile: dopo la “prodezza” Muriqi, il regalo di Tare a gennaio è stato Cabral con i risultati che conosciamo. E anche ieri, in casa della Juve, è emersa – qualora se ne avvertisse la necessità – l’inadeguatezza di Cabral con il sistema di Sarri. Sono stati accostati vari nomi alla Lazio, alcuni impossibili, altri assolutamente non in linea con il disegno tattico dell’allenatore. Caputo ha un contratto lungo, la Samp ha già esercitato l’obbligo di riscatto con il Sassuolo, l’idea Lazio potrebbe intrigarlo. Ma prima bisogna aspettare e capire le eventuali evoluzioni della svolta societaria in casa Samp.

FOTO: Twitter Samp