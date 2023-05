Il retroscena: Capuano tra il rinnovo a Taranto e l’incontro con l’Avellino

Eziolino Capuano ha sfiorato i playoff a Taranto e deve decidere il suo futuro. Il patron Giove gli ha offerto un rinnovo pluriennale, ma bisogna capire bene le condizioni tecniche e il budget da utilizzare sul mercato. Nel frattempo le sirene per Capuano non mancano, al punto che nei prossimi giorni incontrerà l’Avellino, club che ha già allenato. L’attuale proprietà lo stima non poco, lo vorrà incontrare e questo lo diciamo al netto di qualsiasi smentita che inevitabilmente arriverà. Questo significa che Rastelli non è sicuro di restare, malgrado un contratto blindatissimo: scadenza attuale 2024 che diventerebbe 2025 in caso di arrivo di un altro allenatore e addirittura 2026 se un altro allenatore dovesse portare l’Avellino in Serie B. Rastelli si è voluto cautelare così quando lo hanno richiamato, ha accettato per il legame con la piazza conoscendo comunque i rischi che avrebbe corso. L’Avellino si è ormai congedato dal direttore sportivo De Vito, accoglierà il dg Salvini (ex Frosinone e Siena), probabilmente prenderà un nuovo responsabile di mercato. E ci sarà da sciogliere anche il rebus allenatore, con Capuano nome in lista, lo stesso tecnico che il Taranto vorrebbe blindare.

Foto: Instagram Taranto