Il retroscena: Capozucca, quel feeling con D’Aversa e i motivi della rottura con il Cagliari

Il rapporto tra Capozucca e il Cagliari è finito non tanto all’improvviso, visto che tra il direttore sportivo e Giulini le cose non andavano bene da tempo. Non poteva andare diversamente dopo una retrocessione dolorosissima e una gestione sbagliata di molte cose. Ma la goccia che ha fatto traboccare tutto si riferisce a quanto accaduto lunedì scorso, subito dopo la sconfitta di Ascoli. Capozucca ha inviato alcuni messaggi a D’Aversa, uno dei suoi pupilli, chiedendogli lumi sulla partita appena vista, su pregi e difetti del Cagliari, come se lo volesse preparare in vista di un possibile arrivo in Sardegna (D’Aversa è sempre stato nella lista di Capozucca). All’episodio avrebbe assistito Liverani, comunque sarebbe stato informato, e si è creata una situazione imbarazzante. Non si può certo dire che sia stata la causa scatenante del divorzio tra il direttore sportivo e il club, ma di sicuro quell’episodio ha dato un bel contributo.

Foto: twitter Serie A