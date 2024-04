Il retroscena: Cannavaro, la svolta Udinese e quella proposta di Spalletti

Fabio Cannavaro riparte da Udine. Una svolta nata qualche giorno fa, lui aveva dato la disponibilità dopo aver parlato con ex o attuali consulenti di Gino Pozzo a Londra in orbita Watford. Fino alle 18,30 di ieri l’Udinese stava pensando a Edy Reja, aveva messo Pinzi come condizione per qualsiasi allenatore, con il rifiuto di Reja proprio Cannavaro ha ribadito la sua disponibilità. E non ha pensato al contratto, troppo più grande il desiderio di ripartire e di dare la possibilità allo staff di tornare in pista. C’è un retroscena: nelle scorse settimane Cannavaro era stato negli Stati Uniti per assistere alle amichevoli della Nazionale, c’era una motivazione legata al fatto che Spalletti gli avesse offerto di entrare nello staff. Cannavaro ci stava pensando, poi è arrivata l’Udinese. Ora il commissario tecnico valuterà anche la candidatura di Andrea Barzagli dopo aver sondato un mese fa Martusciello che è sotto contratto con la Lazio fino al 2025.

Foto: Twitter Cannavaro