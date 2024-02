Il retroscena: Cannavaro-Bari, manca il via libera di ADL. Su Longo…

Il Bari ha perso a Palermo venerdì, ha incontrato Fabio Cannavaro sabato e se fosse così convinto avrebbe già comunicato – dopo l’esonero di Pasquale Marino – l’arrivo del Campione del Mondo 2006. In realtà quella è l’idea forte del direttore sportivo Polito che è reduce da troppi errori (lui ha esonerato Mignani e voluto Marino) che non ha avuto fin qui l’avallo di Aurelio De Laurentiis. Quindi, il “Cannavaro più di un’idea” di sabato mattina è andato a a sbattere – almeno fin qui – contro il muro ADL, in attesa di una decisione definitiva. Non a caso da ieri il Bari (che ha Mignani sotto contratto, ricordiamolo) ha riaperto il casting: non ci risultano accordi con Longo (anzi…), vanno tenuti in considerazione Javorcic e Bisoli (nomi già circolati sabato mattina) senza escludere una nuova sorpresa. E tenendo comunque conto che il Bari nel pomeriggio si allena, all’interno di una stagione fin qui piena di errori gravi. A meno che ADL non decida di sciogliere le riserve su Fabio Cannavaro…

Foto: Twitter ufficiale Cannavaro