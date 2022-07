Il retroscena: Campos, sondaggio vero per Pinamonti. E l’Atalanta c’è sempre

Luis Campos è un grande estimatore di Andrea Pinamonti come di tutti i giovani talenti. E nelle ultime ore ha fatto un sondaggio vero per il classe ‘99 rientrato all’Inter dal proficuo prestito di Empoli. Non escludiamo che il Paris Saint–Germain possa fare una proposta ufficiale, Campos aveva fatto seguire Pinamonti anche nelle precedenti esperienze dell’attaccante. L’Atalanta resta comunque molto interessata e spera di colmare la distanza tra domanda e offerta (l’Inter chiede almeno 18 milioni più bonus) per consegnare un nuovo attaccante a Gasperini.

Foto: Twitter Empoli