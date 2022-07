Il retroscena: Cambiaso-Dragusin-Torreira, l’intreccio Juve con Bentancur protagonista

Giorno importante per la Juve. È arrivato Di Maria per le visite, c’è anche Allegri, nel pomeriggio arriverà Paul Pogba per un momento tanto atteso. Alle 15 erano state programmate le visite di Andrea Cambiaso, ma all’ultimo momento la Juve ha chiesto al ragazzo di pazientare ancora. Nel frattempo neanche Dragusin ha fatto le visite, proprio perché la Juve spera che il difensore accetti il Genoa, altrimenti sarebbe costretta a prendere Cambiaso aumentando il conguaglio previsto. L’agente di Dragusin è Pablo Bentancur, lo stesso di Torreira, il centrocampista che non ha trovato l’accordo con la Fiorentina. E che ieri è stato proposto alla Juve per un ruolo (il famoso regista) da coprire più avanti, dove in lizza da tempo c’è anche Paredes. Ora aggiungiamo Torreira.

Foto: Twitter Genoa