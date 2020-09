Il retroscena: Callejon aspetta la Fiorentina, ha detto sì. E i viola pensano anche a un attaccante

Confermiamo quanti abbiamo raccontato nella tarda serata di ieri: la Fiorentina ha bloccato Callejon in attesa di definire l’operazione Chiesa con la Juve. Soprattutto l’ex Napoli ha detto sì alla viola, entusiasta di giocare ancora in Serie A, per questo motivo aveva chiesto tempo alle proposte arrivate dalla Spagna e non solo. Il contratto potrebbe essere un biennale con opzione, aspettiamo i prossimi passaggi. La Fiorentina potrebbe decidere di prendere un altro attaccante se Vlahovic andasse a giocare (piace a Parma e Verona), resta la viva la pista Piatek. E De Paul? Gradimento totale da un anno almeno, ma operazione molto difficile a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Vedremo.

Foto: twitter Napoli