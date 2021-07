Il retroscena: Callejon ancora con Sarri, c’è una sola verità

José Maria Callejon ha vissuto pagine indimenticabili con Sarri a Napoli. E nell’album dei ricordi sono pagine indelebili, i famosi movimenti perfetto dentro il collaudatissimo 4-3-3. Ora l’esterno offensivo spagnolo, 34 anni compiuti lo scorso febbraio, ha ancora 11 mesi di contratto con la Fiorentina dopo una stagione deludente e con rare possibilità di essere protagonista. Callejon è stato accostato alla Lazio proprio per il suo legame con l’attuale allenatore biancoceleste, per il momento non ci sono trattative in corso. Ma, come raccontato ieri su Sportitalia, esiste una tendenza: Sarri ha chiesto due esterni offensivi, molto dipenderà dall’uscita di Correa. Se non arrivassero un paio di esterni da operazione battezzate con altri club, Sarri non disdegnerebbe di tornare a lavorare con chi conosce bene, proprio per facilitare l’inserimento nei meccanismi. E a quel punto Callejon potrebbe essere una possibilità.