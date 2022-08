Il retroscena: Calafiori, pressing Frosinone. Ma la Roma preferirebbe all’estero

Riccardo Calafiori troverà una soluzione last minute per rimettersi in gioco. L’esterno vorrebbe restare in Italia, con il Frosinone in pressing per arrivare a un accordo. Ma la Roma preferirebbe una soluzione all’estero dove ci sono almeno un paio di club interessati, pronti a pagare il prestito. Il Basilea nelle ultime ore ha insistito più di altri e si è avvicinato al traguardo, molto presto si arriverà alla decisione definitiva.

Foto: Twitter Roma