Il retroscena: Calafiori, ci prova anche la Fiorentina. Ma la Juve vuole chiudere

Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002 di belle speranze, può lasciare la Roma visto che non ci sono margini di prolungamento del contratto in scadenza nel 2022.

La Juventus è già uscita alla scoperto e vuole chiudere presto. La valutazione è superiore ai cinque milioni, negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi diretti della Fiorentina tramite Daniele Pradè. E la differenza potrebbe essere quella di restare in viola piuttosto che essere girato in prestito. Anche la Roma farà le riflessioni del caso, su Calafiori in passato c’erano stati sondaggi importanti di club stranieri. Ora la Juve spinge per chiudere e la Fiorentina chiede informazioni.