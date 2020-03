Il retroscena: Cagliari-Maran ai saluti. Stramaccioni non convince. La soluzione

Rolando Maran e il Cagliari ai saluti. Esonero deciso dopo le voci di stamattina che avevano già messo l’allenatore in una posizione di assoluta criticità. Dalla zona Champions a una pericolosa frenata, la vittoria che manca dal 2 dicembre quando ci fu una spettacolare rimonta contro la Samp. Nei giorni scorsi Giulini aveva detto di fidarsi ciecamente di Maran (che, ricordiamolo, ha un contratto importante fino al 2022), evidentemente non era così. Sono stati fatti alcuni nomi non corrispondenti al vero: Stramaccioni non ha convinto in pieno, nessun contatto con Guidolin e neanche con Ballardini. La soluzione interna con la promozione di Max Canzi è la più gettonata per un Cagliari che è passato dalla gloria della prima parte della stagione alla paura di sprofondare. E Maran paga per tutti.

Foto: Twitter Cagliari