Il retroscena: Cagliari, ecco la mega offerta a Mazzarri. Riunione in corso

Il Cagliari si è messo all’inseguimento di Walter Mazzarri, assolutamente la prima scelta in queste ore. Al punto che è stata recapitata una proposta non lontana dai 2 milioni a stagione, ulteriore conferma della volontà di Giulini di strappare il sì dell’ex allenatore di Napoli, Torino e Sampdoria. Proprio in questi minuti è in corso una riunione a San Vincenzo, Giulini spera di convincere dell’allenatore in cima alla sua lista, una risposta è attesa entro un paio di ore. Proprio per questo motivo il Cagliari – dopo l’esonero di Semplici – non ha approfondito le trattative con gli altri due candidati, Iachini e Lopez, e aspetta la decisione di Mazzarri.

Foto: sito ufficiale Torino