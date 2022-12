Il retroscena: Cagliari, confronto Giulini-Liverani e fiducia rinnovata

C’è stato un confronto tra Fabio Liverani e il presidente Giulini dopo la sconfitta di Terni. Confronto rapidissimo dopo una sconfitta che il Cagliari ritiene di non aver meritato, indipendentemente dal rigore sbagliato da Pavoletti. Il presidente, di solito molto umorale, non ha messo in discussione l’allenatore. E si va quindi avanti con la speranza di invertire la rotta a partire dalla gara di domenica prossima alle 12,30 contro il Perugia. È normale che non ci sia soddisfazione per i risultati, ma la fiducia resiste e non ci saranno decisioni umorali. Restano tre partite prima della sosta, il Cagliari spera di superare il momento con Liverani in panchina. E confida in una svolta immediata.

Foto: sito Cagliari