Il retroscena: Buongiorno al Napoli, l’accordo sulle commissioni

Alessandro Buongiorno svolgerà nelle prossime ore le visite mediche per il Napoli. Sembra lontana anni luce la “tarantella” di una settimana fa circa, con l’Inter che (secondo qualcuno) aveva fatto un’irruzione sul difensore centrale in uscita dal Torino, al punto che sarebbe stata necessaria (addirittura) una notte di riflessione da parte di Buongiorno. Balle. Possiamo darvi un particolare sulle commissione proprio nelle settimane in cui ha fatto scalpore la richiesta di Kia Joorabachian per Zirkzee, somma che l’agente riceverà dal Manchester United dopo i mancati accordi con il Milan. Le commissioni per Buongiorno al Napoli dovrebbero essere di circa 1,2 milioni, proprio un’altra dimensione (un altro mondo) rispetto alle clamorose cifre sborsate per l’attaccante olandese.

Foto: Instagram Torino