Il retroscena: Brunori, il Cagliari c’è. Ma priorità al Palermo

Il Cagliari ci ha provato per Matteo Brunori, 28 anni il prossimo novembre e 29 gol nell’ultima stagione coincisa con la straordinaria cavalcata del Palermo verso la Serie B. E proprio ai rosanero l’attaccante ha dato assoluta priorità in B, una scelta definitiva. Chiaramente dovranno essere definiti gli accordi, ma siamo sulla strada giusta. E poi il Palermo andrà dalla Juve che chiede circa 5 milioni per il cartellino, con la concreta possibilità di uno sconto. Ma intanto Brunori ha scelto: in Serie B solo Palermo.