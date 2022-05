Il retroscena: Brescia, tentativo vano per Marroccu. Corini ai saluti. Idea Clotet

La delusione è stata forte, il Brescia ha fallito l’obiettivo promozione, ripartirà con un nuovo programma. Vano il tentativo di trattenere Marroccu che – come anticipato da Sportitalia – sarà il nuovo direttore sportivo del Verona. Finisce anche il rapporto con Eugenio Corini che, chiamato in corsa, ha bucato l’assalto alla Serie A. Arriverà un nuovo allenatore: tra i tanti nomi sul tavolo, alcune piste non sono percorribili, emerge anche la possibilità di un ritorno di Pep Clotet. Un’idea sul tavolo, tra le altre, che può svilupparsi.

Foto: Sito Birmingham.