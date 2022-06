Il retroscena: Bremer, l’Inter concentratissima. E lui non ha mollato di un centimetro

Gleison Bremer è un promesso sposo dell’Inter. Una tendenza di mesi e mesi fa (era dicembre…) per noi una decisione definitiva arrivata lo scorso 26 maggio. In questi mesi ci hanno provato in tanti, magari ci stanno provando ancora, ma lui non ha mollato di un centimetro. E per questo abbiamo preferito tenere una linea univoca, senza accostare un altro club al fortissimo brasiliano. L’Inter deve prima cedere Skriniar, con il Paris Saint-Germain sempre molto caldo, ma il club nerazzurro è convinto di poter chiudere l’operazione entro i 30 milioni. Vedremo se entrerà o meno una contropartita, quello di Pinamonti è comunque un profilo che piace ai granata.

Foto: Twitter Torino