Il retroscena: Bremer, la clausola già c’era. Le condizioni per una cessione

Gleison Bremer aveva già una clausola di uscita, concordata ai tempi del suo arrivo alla Juve dal Torino. Una clausola più vicina ai 70 che ai 60 milioni lordi, una clausola che – particolare importante – può essere procrastinata di un anno e fatta slittare all’estate 2025 con un piccolo aumento (circa 500 mila euro) sugli emolumenti. La situazione è molto semplice: la Juve non vorrebbe cedere Bremer, ma se arrivasse una cifra blu (i famosi 70 milioni) dovrebbe obbligatoriamente prenderla in considerazione. I 70 milioni lordi non comprendono una piccola percentuale (circa il 5 per cento) pattuiti con il Torino al momento della cessione e da versare caso di futura rivendita. Occhio al particolare: ci sono club (per esempio il Manchester United) da tempo interessati, ma l’ultima parola spetta a Bremer più orientato oggi a eventuali soluzioni Real, Manchester City o Liverpool. Morale: sarà importante anche la volontà del calciatore sulla destinazione, sempre se qualcuno si presentasse davvero con una proposta faraonica.

Foto: Instagram Bremer