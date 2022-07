Il retroscena: Bremer-Inter, il pallone sul dischetto da mesi. Il ruolo di Busardò e la Juve

Quando hai il pallone sul dischetto, devi calciare e metterlo in porta spiazzando il portiere. Gleison Bremer ha detto sì da mesi all’Inter, ma quando non chiudi e rinvii ti esponi a qualsiasi tipo di spiffero corri rischi enormi. Vi avevamo detto che l’Inter è in pole su Bremer, avevamo aggiunto venerdì che oggi ci sarebbe stato un incontro per chiudere. Confermiamo. Non abbiamo detto e non diciamo – come ha fatto qualcuno – che erano state programmate le visite per martedì (domani), ma che l’Inter aveva e ha intenzione di di chiudere per 30 milioni lui eventuali bonus più un accordo sul cartellino di Casadei che consenta all’Inter di mantenere il controllo in futuro. L’operazione è curata dall’intermediario Busardò, ma ci sta che la Juve – dopo aver ceduto de Ligt al Bayern – decida di rilanciare. A quel punto si aprirebbe un’asta e l’Inter potrebbe decidere di non partecipare, dopo un inseguimento lungo mesi e mesi. Per l’Inter valgono la parola data e gli accordi raggiunti (solo da formalizzare). Busardò vorrebbe che Bremer mantenesse la parola data all’Inter, ma dinanzi ai giochi al rialzo la decisione non spetterebbe più a lui e potrebbe subentrare un altro intermediario. A quel punto l’Inter terrebbe Skriniar, ma intanto confida ancora di perfezionare l’inseguimento a Bremer. Esattamente come la Juve spera che tutto salti e che il difensore brasiliano accetti la corsa bianconera al rialzo.

Foto: fonte Bremer Instagram