Il retroscena: Brekalo non incedibile. La strategia della Fiorentina

Josip Brekalo non è incedibile e potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Il club viola non ha fretta: dopo aver memorizzato il forte interesse della Dinamo Zagabria (per ammissione dello stesso allenatore croato) e della Salernitana, la priorità è quello di prendere almeno un esterno offensivo prima di liberare eventualmente Brekalo. Il primo nome valutato, come anticipato, è stato quello di Ngonge, ma abbiamo aggiunto anche Vargas dell’Augsburg e non escludiamo che possano arrivare due rinforzi per l’attacco. Ci saranno riflessioni su Nzola, per il momento la Fiorentina è in stand-B per Kean (mentre il Monza ha mosso passi concreti), questi giorni serviranno per tirare le somme e decidere.

Foto: Instagram Brekalo