Il retroscena: Borini, c’è anche una clausola. I dettagli

Fabio Borini ha un contratto in scadenza e una clausola da 2 milioni inserita a suo tempo. La novità è questa, il Karagumruk per monetizzare si accontenterebbe di una cifra più bassa, ma non sotto il milione, che fin qui nessuno ha offerto. Ci sono stati diversi sondaggi dall’Italia (non soltanto dal Verona, anche dalla Cremonese che si era materializzata già 10 giorni fa), ma è una situazione ancora bloccata. E il Karagmuruk punta molto su Borini, 10 gol e 7 assist in questa stagione.

Foto: Instagram Borini