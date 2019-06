Il retroscena: Bonucci, tre sondaggi (non solo dal Psg). Per ora la Juve…

L’arrivo imminente di De Ligt porterà la Juve ad avere cinque difensore centrali, compreso Demiral. Sarri confida molto in Rugani, ora la domanda è: cosa farà Bonucci? Come raccontato qualche sera fa, per Leo sono arrivati tre sondaggi: uno dal Psg, uno dal Manchester City e un altro da… New York. Per ora sondaggi che la Juve ha memorizzato senza andare oltre. Il mercato è lunghissimo, ma per il momento non ci sono trattative in corso. Vedremo.

Foto Twitter Juventus