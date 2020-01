Il retroscena: Bonifazi, prima l’Atalanta e poi la Fiorentina. Gli scenari

Kevin Bonifazi potrebbe lasciare il Torino durante la sessione di mercato di gennaio. Sul centrale classe 1996 c’è l’Atalanta, scesa in campo per prima visto che il club granata si era interessato all’attaccante Barrow (ora destinato al Bologna). Poi vi abbiamo raccontato l’irruzione e la richiesta ufficiale della Fiorentina per lo stesso Bonifazi: è lui il primo nome per la difesa, l’investimento che i viola vorrebbero fare per consegnare a Iachini un importante rinforzo nel pacchetto arretrato. Bonifazi piace anche ad altre società, ma la Fiorentina vorrebbe andare fino in fondo.

Foto: Twitter ufficiale Torino