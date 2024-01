Il retroscena: Bonaventura, si è mosso Allegri. Muro Fiorentina (da sabato)

La Juventus potrebbe prendere un centrocampista nelle ultime ore di mercato, a patto che abbia le caratteristiche giuste. Si è mosso Massimiliano Allegri in persona per Giacomo Bonaventura, considerato l’ideale per la possibilità di coprire più ruoli. Allegri è andato in avanscoperta nelle ultime ore, le prime mosse della Juve – sottotraccia – si riferiscono allo scorso fine settimana. Dopo l’operazione Arthur, il club bianconero aveva offerto disponibilità per il centrocampista Miretti da subito e una corsia preferenziale per Soulé (oggi in prestito a Frosinone e seguito fa club inglesi) per la prossima estate. Ma già sabato la Fiorentina aveva alzato un muro altissimo, comunicando a Bonaventura la decisione di non prendere in considerazione alcun tipo di proposta. Vedremo se la Juve ci riproverà, ma la linea viola resta molto rigida. Tra l’altro c’è in ballo il rinnovo contrattuale, concordato a suo tempo al raggiungimento del 70 per cento delle presenze in questa stagione.

Foto: Instagram Bonaventura