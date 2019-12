Il retroscena: Bonaventura-Milan, un paio di incontri senza rinnovo. E sondaggi da due club di A

Jack Bonaventura è in scadenza di contratto con il Milan. Dopo il grave infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per tanti mesi, il centrocampista classe ’89 ha ripreso il suo posto al centro dello scacchiere rossonero. Chi lo assiste ha già avuto un paio di incontro con il club per provare a parlare del rinnovo, considerato che lo stesso Milan gli aveva garantito che, a minutaggio acquisito, si sarebbero seduti al tavolo per discuterne in maniera approfondita. Il minutaggio è arrivato, Bonaventura nelle ultime gare è stato uno dei migliori dei suoi, ecco perché lo specialista ex Atalanta si sarebbe aspettato un’accelerata in chiave rinnovo che però non è arrivata. Molto probabilmente ci sarà un altro incontro tra le parti, Jack è molto legato al Milan e vorrebbe restare, ma intanto si sta guardando intorno. Anche perché nel frattempo sono arrivati dei sondaggi da parte di due club di A: Roma e Fiorentina, pronte a entrare in azione in vista di giugno, a maggior ragione qualora il Milan non dovesse trovare un accordo con Bonaventura per il prolungamento.

Foto: Twitter ufficiale Milan