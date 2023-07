Il retroscena: Bologna, sirene arabe (respinte) per Arnautovic

Marko Arnautovic ha ricevuto una proposta dall’Arabia nelle ultime 48 ore. Una proposta bassa per il cartellino (non più di 5 milioni) che il Bologna non ha comunque valutato. Anche perché l’attaccante, contrariamente a molti suoi colleghi, non ha intenzione di cambiare vita pur in presenza di un ingaggio superiore a quello attuale. Lui avrebbe preso e prenderebbe in considerazione soltanto proposte da una big di Serie A, ha sognato a lungo il Milan ma dopo l’addio di Maldini non ci sono più margini. E il Bologna lo terrebbe volentieri, pur in presenza delle divergenze dei mesi scorsi con Thiago Motta.

Foto: twitter Bologna