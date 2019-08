Il retroscena: Bologna, l’esito della missione per Bouchalakis. Le altre soluzioni…

Marco Di Vaio è rientrato in Italia dopo la missione per Andreas Bouchalakis, centrocampista dell’Olympiacos. La prestazione non è stata ai migliori livelli rispetto alle qualità del greco, ma il suo potenziale è fuori discussione. Dopo la partita il dirigente rossoblu ha avuto un colloqui con il classe 1993, adesso si tratta di capire se il Bologna scioglierà le riserve in senso positivo, operazione da circa 5 milioni di euro, oppure se andrà su qualche altro profilo sondato nelle scorse settimane. Per esempio Sanjin Prcic dello Strasburgo, con trascorsi in Italia tra Torino e Perugia.

Foto: Olympiacos sito ufficiale