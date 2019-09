Il retroscena: Boateng-Juve, il Bayern lo libera quasi gratis. Anche con Rugani…

Jerome Boateng ha chiesto e ottenuto dal Bayern di essere ceduto. Il Bayern gli ha detto “trovati una squadra e non faremo problemi”. Un indennizzo quasi minimo. Il fratello di Kevin-Prince una squadra l’ha trovata: la Juve. E la Juve sta pensando seriamente di prenderlo dopo l’infortunio a Chiellini. Venerdì avevamo detto che le riflessioni avrebbero potuto portare a una svolta, malgrado la presenza di quattro difensori centrali. I discorsi da noi accennati per un possibile scambio Umtiti-Rugani non sono stati fin qui approfonditi. E la Juve ha comunque deciso di approfondire per Boateng. L’unico scrupolo è che Rugani arretrerebbe ulteriormente nelle gerarchie, ma con il Bayern non sono previsti scambi, con il Barcellona non sono andati avanti. E Boateng è pronto a scattare, aspetta il via libera…