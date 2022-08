Il retroscena: Biraghi, una sirena dalla Premier e la necessità rinnovo

Cristiano Biraghi ha due anni di contratto con la Fiorentina e sta parlando da giorni per il rinnovo. È il capitano del club, è un riferimento importante per la corsia mancina, con l’arrivo di Dodò la Fiorentina, giustamente, pensa di essere competitiva su entrambe le fasce. L’irruzione del Nottingham Forrest, delle ultime ore, è vera è stata presentata una proposta vicina agli 8 milioni con i bonus, anche se ufficialmente non c’è stato ancora un contatto diretto con la Fiorentina. Il Nottingham ha ambizioni, è un club che può spendere, non avrebbe problemi ad accontentare Biraghi. Ma per il club viola (che spera di incassare molto presto il sì di Milenkovic per il rinnovo fino al 2025 a 3 milioni di euro di base con bonus per arrivare fino a 3,5), Biraghi è un passaggio importante per la corsia mancina. Proprio per questo motivo si cercherà di trovare una soluzione sul contratto in scadenza tra poco meno di due anni.

Foto: Instagram Personale