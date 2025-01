Il retroscena: Biraghi e quel naufragio in contropiede di Galliani

Cristiano Biraghi aspetta di conoscere il suo futuro, possono esserci novità importanti da qui alla chiusura della sessione invernale di calciomercato fissata per lunedì prossimo. Il suo comportamento non ha comportato polemiche o cose del genere, malgrado non sia più nei radar della Fiorentina. Biraghi può essere un’opzione dell’Inter, se non ci fosse apertura per Zalewski che è la prima scelta, ma anche per il Napoli che oggi ha altre priorità. Possiamo raccontarvi un retroscena: nelle ultime 72 ore ci ha provato Adriano Galliani per il Monza, direttamente senza coinvolgere il procuratore del terzino, un contropiede a fari spenti che non ha portato ad alcun risultato. Anzi è stato un naufragio, quasi in linea con la stagione del club brianzolo.

Foto: Instagram Biraghi