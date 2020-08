Il retroscena: Biglia ha detto sì, ora tocca al Torino

Lucas Biglia ha detto sì al Torino accettando completamente le condizioni contrattuali, un anno più opzione. Era questo il nodo più importante da sciogliere, considerato che l’argentino, svincolatosi dal Milan, aveva chiesto un biennale: una trattativa nata diversi giorni fa e che vi avevamo anticipato. Ora Biglia aspetta la risposta dei granata dopo aver dato la totale disponibilità: il centrocampista ha richieste dall’estero ma ha messo la Serie A in prima fila. il Toro, che ci ha provato per Torreira che ha qualche soluzione all’estero, gli darà presto una risposta. Biglia ha anche il placet di Giampaolo, aspetto da non trascurare.

