Il retroscena: Bernardeschi pensa alla Premier, sondaggio Atletico Madrid

Federico Bernardeschi è sul mercato. Certo, dovrà arrivare una proposta di suo gradimento. E lui, che ha cambiato agente rivolgendosi a Mino Raiola, ha scartato per ora alcune ipotesi in Serie A, dal Napoli alla Roma. Se proprio dovesse lasciare la Juve, dopo un rendimento non da tramandare, preferirebbe andare all’estero, in modo particolare in Premier. C’erano stati contatti con il Chelsea, non approfonditi. Negli ultimi giorni un sondaggio dell’Atletico Madrid e proprio contro la squadra di Simeone, nel 2019 in Champions, ci fu un sondaggio.

Foto: twitter Juve