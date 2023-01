Il retroscena: Bereszynski-Napoli, perché le visite non erano sicure ieri e sono slittate

Bereszynski al Napoli in prestito con diritto di riscatto, Zanoli in prestito secco alla Sampdoria. Uno scambio imbastito da settimane, con la reciproca volontà, e che è stati sbloccato nelle ultime ore. Ieri non si poteva parlare di visite per oggi, semplicemente perché c’erano alcune pendenze da sistemare e per qualche ora si è pensato di rinviare tutto a lunedì pur non essendo mai a rischio l’operazione. Poi la pressione di stamattina, Bereszynski ha lasciato Bogliasco, ma proprio per motivo le visite non potevano essere programmate per oggi e sarebbe stato quasi impossibile – come già evidenziato – fissarle per il pomeriggio. Infatti, accadrà domani. E Contini aspetta ancora: ha un accordo per tornare al Napoli, ma se ne riparlerà la prossima settimana. E magari nel frattempo Sirigu avrà deciso se andare avanti con la Reggina senza trascurare il Cagliari (il suo sogno) oppure se restare alla corte di Spalletti.

Foto: Instagram personale