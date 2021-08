Il retroscena: Berardi in uscita, partita aperta. C’è poco tempo, ma…

Domenico Berardi non creerà mai grandi problemi al Sassuolo, c’è un rapporto sincero e retrodatato. Ma una cosa è sicura: se arrivasse una proposta importante, congrua, negli ultimi 10 giorni di mercato lo stesso Berardi chiederebbe di valutarla. E chiederebbe anche di non salire sulla luna delle valutazioni, scendendo da quota 40 a quota 30. Quindi, bisogna fare attenzione. A chi? Alla Fiorentina se uscisse Vlahovic, ma ipoteticamente anche se restasse, una destinazione che a Berardi piace molto. Eventualmente il Milan se si materializzasse, fin qui non l’ha fatto. Dall’estero gli ultimi sondaggi sono stati il Borussia Dortmund e un club inglese. Non c’è molto tempo, il Sassuolo vorrebbe tenere Berardi, ma bisogna fare attenzione.

Foto: Instagram personale Berardi