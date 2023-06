Il retroscena: Berardi e Zaniolo fuori da qualsiasi gioco Fiorentina. Nzola piace

Nomi su nomi. Il mercato della Fiorentina deve ancora decollare per tanti motivi, ma possiamo fare chiarezza su alcune proiezioni in libertà. Primo esempio Nicolò Zaniolo: non ci sono margini perché parta qualsiasi tipo di trattativa, inutile parlarne per non creare false illusioni. Secondo esempio Domenico Berardi: piace a Italiano da sempre, ma non esistono chance per entrare nel vivo. Vicario è un portiere che piace, ma non c’è altro: precedenza all’Inter in caso di cessione di Onana. Tornando alla Fiorentina un attaccante che piace molto è Nzola, in uscita dallo Spezia e seguito da altri quattro club tra Italia e estero.

Foto: Instagram Spezia