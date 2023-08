Il retroscena: Beltran, tensione Fiorentina-Roma. Poi il sì (confermato) alla Viola

Lucas Beltran sarà un nuovo attaccante della Fiorentina, come vi abbiamo anticipato alle 21,20 con un tweet e dopo una giornata di tensioni. Il lancio dall’Argentina dell’inserimento Roma per il gioiello ormai in uscita dal River Plate ha avuto conferme assolute. E ci sono stati momenti di tensione tra Joe Barone e qualche dirigente giallorosso. La Fiorentina non ha gradito, soprattutto dopo aver saputo che la Roma non sarebbe andata sopra i 15 milioni rispetto ai 20 abbondanti (bonus compresi) che aveva messo sul tavolo trovando l’intesa con il River. La stessa Fiorentina non ha voluto forzare la mano con l’entourage del calciatore, lasciando liberamente la scelta perché la priorità era quella di un totale e assoluto gradimento. Cosa che Beltran ha confermato, dopo aver memorizzato l’inserimento della Roma. Ma con la volontà di rispettare i patti con il club di Commisso. Nelle prossime ore Beltran partirà per l’Italia, raggiungerà Firenze e si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano. Un grande colpo, fortemente voluto, con la parola fine messa alle 21,20 e all’interno di una giornata da raccontare fino alla svolta dell’ora di cena.

Foto: Instagram personale