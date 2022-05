Il retroscena: Belotti, il Toro aspetta ancora. Ma lui spera sempre nel Milan

Il Torino non si è rassegnato a perdere Belotti. Il Gallo ha un contratto in scadenza tra poco più di un mese e da qualche settimana il club granata è in pressing. Il Toro ha fatto un’offerta importante, ma fin qui non ha ricevuto una risposta positiva. La speranza granata è l’ultima a morire, ma Belotti ha intenzione di attendere ancora. Vedremo per quanti giorni o per quante settimane. Nella sua testa c’è sempre il Milan, una pista che vi abbiamo raccontato diverso tempo fa. Belotti ha avuto qualche sondaggio italiano, non andato in porto. Ha almeno due-tre proposte dall’estero che prenderebbe in seria considerazione soltanto se arrivasse il no definitivo dei rossoneri. Il Toro spera ancora, è giusto ribadirlo. Così come è corretto aggiungere che, dopo Origi, il Milan potrebbe decidere di prendere un altro parametro zero per l’attacco, concentrando il grosso degli investimenti per la corsia destra offensiva (De Ketelaere, Berardi e Zaniolo sono nomi spendibili).

FOTO: Twitter Torino