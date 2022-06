Il retroscena: Bellanova e l’Inter, il modo migliore per far pace con il Cagliari

Raoul Bellanova in direzione Inter (operazione alle battute conclusive) è anche un bel modo per firmare un ottimo armistizio tra due club che hanno sempre avuto eccellenti rapporti. Da Dalbert a Godin, passando per Nainggolan, non si può certo dire che tra Giulini e i dirigenti nerazzurri ci sia stata freddezza. Anzi, l’esatto contrario. E cosa dovremmo dire della mega operazione Barella che qualcuno avrebbe voluto mandare alla Roma, facendoci titoli a nove colonne, quando il centrocampista aveva scelto soltanto il nerazzurro? Le incomprensioni sono nate con la vicenda Nandez, obiettivo nerazzurro, un tira e molla con la mega valutazione relativa alla clausola che aveva portato a un po’ di freddezza. Ma l’affare Bellanova rimette qualsiasi cosa sui binari giusti.

Foto: Twitter Cagliari