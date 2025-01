Il retroscena: Basic, la Cremonese avrebbe pagato tutto l’ingaggio. Ora…

Toma Basic ha detto no nei giorni scorsi alla Cremonese che avrebbe pagato circa 600 mila euro netti, l’intero ingaggio che il centrocampista croato dovrà percepire dalla Lazio fino a giugno. Uno sforzo importante che la Cremonese è abituata a fare, non sempre con i riscontri sul campo, ma Basic ha detto no. Ora Basic piace molto all’Udinese, la Lazio ha sondato Payero, ma resta sempre il problema del posto in lista (il croato è fuori) e la Lazio dovrebbe liberarne uno per fare qualsiasi operazione in entrata per un calciatore nato prima del 2003.

Foto: Instagram Basic