Il retroscena: Barrow, il cambio di agente e la sua posizione sul Torino

Musa Barrow ha deciso di cambiare agente e ha scelto Federico Pastorello dopo un lungo impegno professionale con l’avvocato Luigi Sorrentino. Una scelta maturata nelle ultime 24 ore e già ufficializzata. Barrow sa del forte interesse del Torino, ma vuole prendere tempo. Il Bologna gli sta proponendo un rinnovo di un anno, dal 2025 al 2026, che lui – almeno in queste ore – non intende prendere in considerazione. Barrow apprezza il gradimento di Juric, ma ha chiesto di valutare alcune opzioni all’estero. Situazione complicata e delicata, anche perché l’esterno offensivo gambiano sa di non rientrare più nei piani di Motta, l’allenatore si è già espresso in tal senso.

Foto: twitter Bologna