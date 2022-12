Il retroscena: Bandecchi deluso, valutazioni anche sul ds Leone a Terni

L’arrivo di Andreazzoli sulla panchina della Ternana non ha portato fin qui i risultati sperati. Certo, ci vuole tempo, ma il bilancio fin qui è negativo e la sconfitta interna contro il Como ha creato ulteriore fibrillazione. Il patron Bandecchi non può essere soddisfatto, a maggior ragione se consideriamo i costi di gestione alti e gli acquisti importanti per un campionato come quello di Serie B. Così sotto la lente d’ingrandimento è finito il direttore sportivo Luca Leone che ha un contratto lungo (scadenza 2025) e non più la fiducia di prima. Non è stata presa una decisione, ma le valutazioni continueranno.

Foto: Twitter Ternana