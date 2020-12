Il retroscena: Ballardini domani alle 10 sarà a Genova. Maran ai titoli di coda

Davide Ballardini è, come sempre, il jolly di Enrico Preziosi quando deve uscire da qualsiasi situazione quasi disperata. È accaduto già in un altro paio di occasioni, è il Genoa è riuscito a centrare la salvezza, andrà così anche stavolta. Rolando Maran è ormai ai titoli di coda, Preziosi non vuole aspettare il derby di La Spezia e non intende richiamare Davide Nicola malgrado un contratto. Ballardini partirà alle 7 da Ravenna in compagnia del suo collaboratore tecnico Melandri, andranno a prendere il vice storico Carlo Regno e dopo circa tre ore saranno a Genova. I contatti con il direttore sportivo Marroccu hanno portato alle intese: la richiesta è di un contratto fino al 2022, possibile che si arrivi a una soluzione che accontenti tutti con eventuale opzione in caso di salvezza, ormai è impossibile pensare a una fumata che non sia bianca. Ballardini e Preziosi si erano lasciati male l’ultima volta, anzi malissimo, ma questo nuovo accordo è la sintesi della disperazione del numero uno del club (che vede la squadra in una posizione pericolosissima) e della volontà dell’allenatore di tornare subito in pista. Domani è il giorno del “pronto intervento Ballardini”.

Foto: Zimbio.com