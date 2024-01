Il retroscena: Baldanzi, un gol pesante, la valutazione dell’Empoli e un paletto

Tommaso Baldanzi non è incedibile in casa Empoli, ma devono verificarsi alcune condizioni fondamentali. Tutto questo perché la volontà di Corsi è quella di tenerlo fino a giugno al netto delle accelerazioni mediatiche di qualche giorno fa. Intanto, possiamo dire una cosa: rispetto alla scorsa estate, quando la Fiorentina si era interessata, la valutazione è scesa rispetto ai 20 più bonus per avvicinarsi a 25 milioni. Adesso l’Empoli chiede oltre l 15 di base fissa più 4-5 di bonus. La Roma ci stava pensando, com’è emerso pochi giorni fa, ma deve rispettare questo paletto. Si parla di un’eventuale contropartita tecnica, ma sulla base cash Corsi è inflessibile, almeno in questi giorni. E il gol in casa della Juve è stata una manna per l’Empoli sotto ogni punto di vista. Baldanzi ha avuto una prima fase di stagione complicata anche per via di qualche infortunio, servirà un’offerta vera e seria per strapparlo all’Empoli. E il gol di sabato in casa dalla Juve vale quanto un prezioso forziere e giustifica il desiderio di tenerlo a meno di offerte davvero importanti.

Foto: sito FIGC